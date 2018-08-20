Bafra’da ’Kırmızı Düdük’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Kırmızı Düdük’ projesi Bafra’da uygulamaya konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Kırmızı Düdük’ projesi Bafra’da uygulamaya konuldu.

Kurban Bayramı’nda olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ‘Kırmızı Düdük’ uygulaması kapsamında Bafra’da araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. ‘Kırmızı Düdük’ projesiyle araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalması tembihlendi.

Uygulamaya katılan Kaymakam Fuat Ali Türkel, ”Sürücülerimizin bilinç düzeyini ve trafik anlayışını daha da yükseltmek, derecesini geliştirmek ve özellikle araçlarda bulunan çocuklarımızın kampanya kapsamında velilerine, anne, babalarına direksiyon başında hata yapmaları, kurallara uymamaları halinde düdük çalarak ikazda bulunmak amacını taşıyan, genç neslin bilinçlendirilmesi olan bu kampanyanın uygulamasını yaptık. Bu kampanyanın çok iyi sonuçlar getireceğini düşünüyorum" dedi.

‘Kırmızı Düdük’ projesi uygulamasına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri katıldı.