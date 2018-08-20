Trafik kazasında ölen anne ve kızı son yolcuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı Keresteciler kavşağında meydana geldi. İki araç kavşakta çarpışmış, meydana gelen trafik kazasında anne Hatice Bıçakçı olay yerinde, kızı Zeynep Yapan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan 7 kişinin de tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtildi. Anne ve kızının cenazeleri öğlen saatlerinde Erenler ilçesinde bulunan Türbe Camii’ne getirildi. Kazada ölen kişilerin yakınları cami önünde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına çok sayıda sevenleri katıldı.

Anne Bıçakçı ve kızı Yapan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Emirsultan aile mezarlığına defnedildi.