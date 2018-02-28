Oryantring Sakarya il birinciğili Akyazı tabiat ve orman parkında yapıldı

Sakarya Oryantring İl müsabakaları Akyazı İlçesinde bulunan Kuzuluk Tabiat ve Orman Parkında yapıldı.

Sakarya Oryantring İl müsabakaları Akyazı İlçesinde bulunan Kuzuluk Tabiat ve Orman Parkında yapıldı.

Sakarya genelinden gelen 400’e yakın öğrencinin katıldığı ‘Oryantring’ müsabakalarına ilgi hayli yoğundu. Derece yapan sporcu ve takımlar ödüllerini Akyazı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde aldılar. Kazanlar ödüllerini Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Oryantring Federasyon Temsilci Cihat Acar, Sakarya ve Kocaeli Oryantring il temsilcileri Mehmet İpek ve Ali Güral Erdem, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Baral tarafından aldı.

Ödül töreninde Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan yaptığı açıklamada, “Spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Ev sahibi olduğumuz Sakarya Oryantring İl müsabakalarının güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Çalışmalar kapsamında görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum”dedi. Katılımın hayli yoğun olduğu müsabakada toplamda 32 takım kupa alırken, 160 sporcu da madalya kazandı.