Konteyner ev alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde konteyner evde yangın çıktı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde konteyner evde yangın çıktı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Bayram’a ait konteyner evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün konteynerı kapladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteyner evin kullanılamaz hale geldiği yangın esnasında evde kimsenin olmayışı ise olası bir faciayı önledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.