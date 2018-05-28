Osmaniye’de misket büyüklüğündeki dolu ekili alanlara zarar verdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu, ekili arazilerde zarara yol açtı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu, ekili arazilerde zarara yol açtı.

Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü ve Maksutoluğu Yaylası’nda etkili olan dolu yağışı, çiftçilerin sebze ekili arazilerinde ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu. Misket büyüklüğünde aralıksız 20 dakika boyunca yağan dolu yerini yer yer sağanak yağışa bıraktı. Meyve ağaçları ve sebze ekili tarım arazilerinde hasar meydana geldi. İlçede yer yer yağışlar devam ediyor.