Çayda balık avlarken su seviyesi yükselince mahsur kaldılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesini birbirinden ayıran Keşiş çayına balık avlamaya giden dört arkadaş yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu akarsuyun ortasında mahsur kaldı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesini birbirinden ayıran Keşiş çayına balık avlamaya giden dört arkadaş yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu akarsuyun ortasında mahsur kaldı. Bir ağacın dallarına sarılarak hayata tutunan 4 kişiyi boğulmaktan son anda dalgıçlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde ikamet eden Z.M , S.M ,M.K.Y ve Ö.M. adlı kişiler, Andırın ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesindeki Keşiş çayına balık tutmaya gitti. Bir süre çayda balık avlayan dört kişi akarsudaki su seviyesi yağışlardan dolayı aniden yükselince suyun ortasında mahsur kaldı. Sel suları daha da yükselince dört arkadaş bir ağacın dallarına tutunarak kurtarılmayı bekledi. Dört kişinin akarsuda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Daha sonra da olay yerine Osmaniye AFAD’a bağlı dalgıçlar ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların uzun uğraşları sonucu dört kişi mahsur kaldığı akarsuyun ortasından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olay yerinde bulunan ambulans ile sağlık kontrolü için hastaneye gönderilen dört kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.