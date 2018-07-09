Bahçe Köyü sakinleri taş ocağı istemiyor

Osmaniye’de bir grup vatandaş köylerine taş ocağı kurulmaması istemiyor.

Osmaniye’de bir grup vatandaş köylerine taş ocağı kurulmaması istemiyor.

Bahçe Köyü’nden bir grup vatandaş, Osmaniye Valiliğine gelerek Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşmek istedi. Ancak valinin yerinde olmadığı söylenen vatandaşlar, kendileriyle görüşen görüşen yetkiliden konu hakkında Vali Coşkun’u bildirmesi için söz aldı. Köylerine kurulacak olan taş ocağının hayatlarını olumsuz etkileyeceğini belirten vatandaşlar, “Biz köyümüzde taş ocağı istemiyoruz” dediler.

Grup, daha sonra valilik binasından ayrıldı.