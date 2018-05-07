ÜTSO’dan Ankara’ya çıkarma

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar ve yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar ve yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

ÜTSO ekibini misafir eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Akar’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni dönemin yenilikler katacağını söyleyen ÜTSO Başkanı Akar, "Bundan böyle birlikte genç ekibimizle beraber sıkı bir çalışma bizleri bekliyor. Esnafımızın dertlerine birlikte çözüm bulacak, özellikle nefes kredisi konusunda ise sizlerden destek bekliyoruz. Yeni dönemde odamıza ve esnaflarımıza yenilikler katacak, Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber istişare içinde olacağız" dedi.

Hisarcıklıoğlu ise, "Yeni yönetimi ile bizleri ziyarette bulunan genç kardeşim İrfan Akar’a öncelikle başarılar diliyorum. Ülkemizde genç ve dinamik insanlara ihtiyaç olduğu kadar, yeniliklerin olmasına da ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.