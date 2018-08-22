Ünye bayramda tek yürek oldu

Ünye’de kent bayramlaşması gerçekleştirildi.

Ünye’de kent bayramlaşması gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Sınıf farkı ya da görev farkı gözetmeksizin her bir kardeşimizi burada bir arada olmak suretiyle yakınlaşmış ve bayramımızı kutlamış oluyoruz. Bizler burada böyle kenetlenirsek, Ordu böyle olur, Türkiye böyle olur, velhasıl Dünyanın öbür ucundaki mağdur ve mazlumlara tek yürek şeklinde ses ve nefes oluruz. O yüzden birlik ve beraberlik çok önemlidir. Kurban Bayramı paylaşmak ve yakınlaşmak demektir. Bu nedenle Kurbanı bizler kendimiz için değil başkaları için yaşamalıyız. Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor. Bizler bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde dün Kurtuluş savaşında, 15 Temmuz’da yedi düvele karşı millet ruhunu dimdik durarak ortaya koyan bir anlayışın mensuplarıyız" dedi.

Kent bayramlaşmasında konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise bayramların insanları birbirlerine yakınlaştıran, küskünlükleri sona erdiren bir fırsat kapısı olduğunu söyleyerek, Kurban Bayramı’nın başta Ünyeliler olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.

Bayramlaşmaya siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, askeri erkan, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.