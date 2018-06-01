Sakarya Ortaokulu hokeyde Türkiye şampiyonu oldu

Ordu’nun Fatsa Sakarya Ortaokulu, Konya’da gerçekleşen ‘Yıldız Kız Hokey‘ finallerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ordu’nun Fatsa Sakarya Ortaokulu, Konya’da gerçekleşen ‘Yıldız Kız Hokey‘ finallerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Aldıkları başarılı galibiyet sonrası çok mutlu olduklarını ifade eden okul müdürü Cevat Öztürk, “Çok önemli bir şampiyonluğumuzu ilçemize getirdik. Sene başından bu zamana kadar sporcularımız müsabakalara iyi hazırlandılar ve bunun haklı galibiyetini Türkiye şampiyonu olarak aldılar. Emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerine, sporcularımıza ve velililerimize teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca okulun erken yıldız hokey takımı ise gerçekleşen finallerde Türkiye dördüncüsü oldu.