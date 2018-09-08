Ordu, 12 Eylül’de coşacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 12 Eylül Çarşamba günü Altınordu Köprübaşı Meydanı’nda düzenleyeceği “Kültür ve Sanat Festivali” ile kentin gelişen ve değişen yüzünü Ordulularla paylaşacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 12 Eylül Çarşamba günü Altınordu Köprübaşı Meydanı’nda düzenleyeceği “Kültür ve Sanat Festivali” ile kentin gelişen ve değişen yüzünü Ordulularla paylaşacak.

Yatırım ve hizmetlerle modern dönüşüm yaşayan kentin tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Ordu İmaj Filmi” ve Ordulu sanatçıların yorumladığı eşsiz türkülerden oluşan “Ordu İçin Çal 2 Klibi”nin tanıtılacağı ‘Ordu için buluşuyoruz’ Kültür Sanat Festivali, 12 Eylül Çarşamba Günü saat 20.00’de Altınordu Köprübaşı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Ekranların sevilen yüzü ünlü Oyuncu Şoray Uzun’un sunumuyla gerçekleştirilecek programda “Ordu İçin Çal Klibi”nde birbirinden güzel türküleri seslendiren Ordulu sanatçılar Gaye Aksu, Seyfettin Tomakin, Burak Sönmez, Mehmet Gümüş, Ayşe Taş, Taner Can, Necmi Kıran, Coşkun Gök, Seyhan Çek, Tuğrul Şan, Çetin Akdeniz ve Aydın Beyoğlu Ordulular için bir araya gelecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, düzenlenen organizasyona tüm vatandaşları davet etti. Yılmaz, “12 Eylül Çarşamba günü kimseye söz vermeyin çünkü o gün Ordu için buluşacağız. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu kentin gelişen ve değişen yüzünü sizlerle paylaşacağız. Geride bıraktığımız 4,5 yıllık süreçte hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte Ordu’muzu örnek ve model bir kent hâline getirdik. Yaşanan değişim ve dönüşüm yediden yetmişe herkesin takdirini kazandı. Biliyoruz ki bu kentte bizlerle birlikte aynı havayı teneffüs eden sevgili hemşehrilerim de bu gurur ve onuru yaşıyor. Bu düşünceyle düzenleyecek olduğumuz etkinliğimize tüm Orduluları davet ediyorum” diye konuştu.