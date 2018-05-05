Kurtulmuş: “Çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Cep telefonları vasıtasıyla gencecik çocuklarımız günün 20 saatini sanal ortam içerisinde tutsak edilerek geçiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Cep telefonları vasıtasıyla gencecik çocuklarımız günün 20 saatini sanal ortam içerisinde tutsak edilerek geçiriyor. Çocuklarımıza sahip çıkmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde El Ele Derneği bünyesinde kurulan bağımlılıkla mücadele ve gençlere okuma alışkanlığının kazandırılması için Kitap Kafe, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla hizmete girdi.

“Çocuklarımızın terbiyesi önce aileden başlar”

Açılışta konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Hala dünyada diğer ülkelerle kıyaslandığında bu değerleri üzerinden ayakta durmayı başarabilen bu kurumların değeri gerçekten giderek artıyor. Bunlardan birisi aile kurumu, mahalle ve mahalle kültürüdür. İnsanları aslında eskisi gibi okulu ve çevresinin eğitmesinin ötesinde, araya giren birileri çocuklarımızı veya gençlerimizi kötü yönlendirmeler yapıyor. Aile terbiyesi aile çevresinde olur. Bir başkası da mahalle terbiyesi almaktır. Gençlerimiz mahallenin içerisinde kültür dayanışmayı yardımlaşmayı sadece mahalle kültürü içerisinde öğrenir ve böyle birbirlerine daha sıkı bağlı olan toplumlar olarak kalırız. Son yıllarda bu değerlerimizi yıpratmaya çalışanları görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Bağımlılığa bizler tutsaklık diyoruz”

Gençlerin küçük yaşlarda kötü alışkanlıklara alıştırıldığını söyleyen Kurtulmuş, "Gençlerimiz ve çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren kötü alışkanlıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Buna bizler bağımlılık diyoruz. Aslında bağımlılığın ötesinde tutsaklık diyoruz. Küçük yaştan itibaren çocuklarımız sigara ve uyuşturucunun ve birçok kötü alışkanlıkların pençesine düşebiliyor. Bunun üzerinden kendilerine kurdukları krallıkları devam etmek isteyen birileri vasıtasıyla maalesef Anadolumuzun bazı yerlerinde ciddi bir şekilde çocuklar ufak yaştan itibaren kötü alışkanlıkların içerisine düşüyorlar" diye konuştu.

Gençlerimiz 20 saatini sanal ortamda geçiriyor

Bakan Kurtulmuş şunları söyledi: "Bir başka önemli bağımlılıkta çocuklarımızın aslında bir nimet olarak kullanılması gerekirken bir bilgisayar bağımlılığı ve özellikle sanal ortam bağımlılığıdır. Böylece elimizdeki imkanlarla hatta artık cep telefonları vasıtasıyla gencecik çocuklarımız günün 20 saatini sanal ortam içerisinde tutsak edilerek geçiriyor. İşte bütün bunların önüne geçebilmek için mahallenin dayanışma içerisinde olması lazım. Sadece mahallenin içerisinde insanlara dadanan bir takım torbacılarla mücadele etmek değil, onların kendilerine müsait ortam bulmalarını engellemek için mücadele etmek durumundayız. Ben El Ele Derneğini ve buna benzer toplumsal çalışmaları bu anlamda mahalle kültürünü devam ettiren ve gençlerimizin boş vakitlerini geçireceği sosyal kurumları destekliyorum. Çocuklarımıza sahip çıkmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.”

Açılışta bir konuşma yapan El Ele Derneği Başkanı Adem Atik ise, "El Ele Derneğimiz 4 yıl içerisinde büyüyerek devletimizin ve halkımızın desteğiyle buralara kadar gelmiş oldu. Bağımlılık adı altında başladığımız mücadelemizde çalışmalarımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokollerle beraber gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için mücadeleler veriyoruz. Derneğimiz 2015 yılında 30 kişinin yemek ihtiyacını karşılarken şu anda 300 kişiyle ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız bu ihtiyaç sahipleri ailelere daha fazla ulaşıp onların ihtiyaçlarını daha fazla karşılamayı hedeflemektir. Gençlerimize ve gelecek nesillerdeki çocuklarımıza okul ve sokak dışında farklı faaliyetler içerisinde burada ücretsiz kitap okumayı sağlamak amacıyla böyle bir kitap kafe kurmayı düşündük. Bugün okuma alışkanlığının ülkemizde gençlerimize teşvik edildiği kadar büyüklerimizin de okuma alışkanlığı kazandığını görüyoruz. Aynı zamanda genç olan kardeşlerimizin de yurtlarındaki enerjiyi atamadıklarından dolayı bunları farklı alanlara getirmek için spor salonumuzu kurduk. Bu spor salonunda her gün 100 öğrencimiz düzenli olarak spor yapıyor. Bizlere 4 yıllık süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve Ünye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda El Ele Derneği bünyesinde açılışı gerçekleştirilen Kitap Kafe ve dernek binası gezildi. Programa ayrıca Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.