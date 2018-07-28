Klasik araçlar Ünye’de buluştu

Türkiye’nin farklı illerinden Ordu’nun Ünye ilçesine gelen klasik otomobiller, Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen “2.

Türkiye’nin farklı illerinden Ordu’nun Ünye ilçesine gelen klasik otomobiller, Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Klasik Araçlar Festivali”nde boy gösterdi.

Farklı modelleriyle sergilenen klasik araçlar, Ünye’yi adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Renkli görüntülerin yaşandığı Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar klasik otomobilleri tek tek inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu araçlarla eskileri yaşıyoruz”

İki gün boyunca düzenlenecek Klasik Araç Festivali’nde yaklaşık 70 aracın katıldığını söyleyen Mustafa Özkan, "Bugün 30 aracımızı vatandaşlarımızla buluşturduk. Ben bu arabalarla 24 sene taksicilik yaptım. Bu araçlara tutkumuz oradan geliyor. Biz her sene Klasik Araba Şenliği’ne Trabzon’a gidiyorduk, oradaki arkadaşlarımıza teklif ettik ve bu sene Ünye’de ikincisini düzenliyoruz. Katılım için Trabzon’dan ve Kayseri’den de arkadaşlarımız var. Bu ortamda eski anılarımızı tazeliyoruz. Buradaki araç sahiplerinin çoğunun annesi, babası veya kendisi bu arabalarda gelin veya damat olmuştur, belki bir düğüne gitmiştir belki de cenazeye gitmiştir. Eskiden ambulans olmadığı için her şeyi bu arabalarla yapıyorduk. Bu organizasyonda desteğini esirgemeyen Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’a ve emeği geçen Ünye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İlhan Kartal’a teşekkür ediyoruz" dedi.

26 senelik aracını garajında saklıyor

Klasik araçlar buluşması için Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Hasan Kuyumcu, "Ben her klasik araç buluşmasında Hollanda’dan Türkiye’ye geldim. 26 sene önce Burdur’da askerlik yaparken bu arabaya denk geldim. 26 senedir bu araç hep garajda durdu. Senede sadece bir ay dışarı çıkardım. Şu anda da bir aylığına çıktı, Ağustos’un ortalarında yine garaja girecek. Araba yaşlı olduğu için Ünye içinde az dolaşıyorum, uzun yola gitmek istemiyorum” diye konuştu.

Klasik araç meraklısı gelin konvoyu bıraktı

Klasik araç festivalinde ilginç bir an yaşandı. Düğün günü klasik araç festivalini gören Murat ve Yasemin Kırman çifti konvoyu durdurarak klasik araçta fotoğraf çektirdi. Eşi Yasemin Kırman’ın eski araçlara meraklı olduğunu söyleyen Murat Kırman, "Buradan geçiyorduk. Eşim araçları gördü. Bizler de bu isteğini geri çeviremedik" şeklinde konuştu.

Klasik araç meraklısı Yasemin Kırman ise, "Planımızda böyle bir şey yoktu. Buradan araçlarla geçiyorduk. Ben eski arabalara çok meraklıyım. Sağ olsun eşim de kırmadı” açıklamasını yaptı.