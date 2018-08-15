Kafasını patoza kaptıran 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, harmanda fındığı patoza verdikleri esnada kafasını patoza kaptıran 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, harmanda fındığı patoza verdikleri esnada kafasını patoza kaptıran 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fındığa patoz verdikleri esnada büyüklerine yardım eden 16 yaşındaki Taşkın Yavuz, bir anda çalışan patoza kafasını kaptırdı. Korkunç olayı gören aile yakınları hemen patozu durdururken, babası oğlunu sıkıştığı yerden çıkartarak hastaneye götürdü. Taşkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.