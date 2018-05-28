İbrahim Sadri Ünyelileri mest etti

Ünye Belediyesinin 7.

Ünye Belediyesinin 7. Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlediği gecede ünlü şair İbrahim Sadri dinleyenlerini mest etti.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda sahneye çıkan şair İbrahim Sadri, "Aslen Erzincanlıyım ama Ünye benim ikinci memleketim. Aramızda bulunan Belediye Başkan Yardımcımız Erhan Eren beyin şiirlerine de programlarımızda yer veriyor, Ünye’nin kaleme dökülmüş anılarını Türkiye ile paylaşıyoruz. Ünye tarihi dokusu ve güzellikleri ile insanı hem şair, hem oyuncu hem de sanatçı yapacak bir ilçe. Bütün halkımız olarak bu güzel memlekete sahip çıkalım" dedi.

Dinleyicilerin duygusal anlar yaşadığı konserde şiirlerini seslendiren İbrahim Sadri, "Yanan Kalbe Devasın Sen, Hak Bir Gönül Verdi Bana, İşitin Ey Yarenler, Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Memlekete Merhaba, Adam Gibi, Öyle mi” isimli eserlerini seslendirdi. Annesini kaybettiğini söyleyen ünlü şair İbrahim Sadri "Hoşçakal Anne" ile programı bitirdi.

Program sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren ünlü şaire plaket verdi. Programa ayrıca çok sayıda vatandaş izledi.