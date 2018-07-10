Fatsa’daki Dolunay kavşağında eylem

Ordu’nun Fatsa ilçesinde birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği Dolunay kavşağında mahalle halkı kısa süreliğine polis kontrolünde kavşağı trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği Dolunay kavşağında mahalle halkı kısa süreliğine polis kontrolünde kavşağı trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Mahalle halkından oluşan bir grup kavşakta basın açıklaması yaptı. Mahalle halkı adına açıklamalarda bulunan Avukat Nur Hilal Gündüz, “Dolunay kavşağı ölüm kavşağı halini almıştır. Yıllardır bu kavşakta ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları gerçekleşmektedir. Halen bu karayolu ile ilgilenen yetkililer acil bir çözüm bulmamaktadır. Buradan kavşağın kaldırılacağı söylense de bununla ilgili net bir açıklama yapılmamıştır. İhalesi yapıldığını duyduk fakat uzun bir süre var bu durumun gerçekleşmesine. Acil olarak burada ki yaşayan mahalle sakinleri olarak ışıkların konulmasını, hız sınırının yapılması ile birlikte kontrollü geçişin sağlanmasını istiyoruz. Vatandaşlar buradan geçerken tedirgin oluyor ve her seferinde bu durumu yaşıyor. Bir canın daha burada ölmesini yok olmasını istemiyoruz. Mahallemizde okullar, oteller, siteler ve plajlar mevcut. Uluslararası yolun geçmesi mahallemizde ki yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Yetkililerin biran önce bu talebimizi duymasını istiyoruz. Sesimizi. çığlıklarımızı lütfen duysunlar” diye konuştu.

Mahalle sakinleri, basın açıklamasından sonra olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan, Dolunay kavşağında karayolları tarafından yaklaşık 1 hafta önce çalışmalara başlandığı, yüklenici firmanın 120 iş gününde problemi tamamen çözeceği açıklandı.