Fatsa’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolaman Mahallesi Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevrat Aslan yönetimindeki 34 GZ 261 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Fahrettin Kapıcı ve Nazmiye Kapıcı yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri vatandaşların yardımıyla yaralıları araçtan çıkartarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.