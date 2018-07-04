Fatsa’da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Samsun-Ordu yolu Aybastı Kavşağı’nda meydana geldi. Cevdet Afşar yönetimindeki 42 DJS 08 plakalı tır, kırmızı ışıkta beklemekte olan Kadir Gündüz’ün kullandığı 52 KB 382 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Turan Büyük yönetimindeki 16 YS 098 plakalı otomobile ve o da önünde bulunan Mehmet Ali Kılıç’ın kullandığı 08 AE 648 plakalı otomobile vurdu. Kaza sonucu araçlarda bulunan Zeynep Gündüz, Edanur Büyük, Ayşe Büyük, Gül Kılıç ve Muhammet Kılıç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Diğer kaza ise Samsun-Ordu karayolu Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi. Yeşim Kartal yönetimindeki 52 FC 823 plakalı otomobil ile Onur Çavuşoğlu idaresindeki 52 RF 040 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Gerekirse oturma eylemi yapacağız"

Kaza sonrası olay yerine gelen MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, Dolunay Kavşağı’nın Fatsa’nın kanayan yarası haline geldiğini belirterek, “Buraya artık çözüm bulunmalı. Yetkililer burayla ilgili bir çözüm bulmazlarsa, teşkilat olarak eylem yapacağız. Gerekirse yolu trafiğe kapatacağız ve artık her gün bir Fatsalının veya başka vatandaşlarımızın yakınını kaybetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.