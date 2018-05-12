Başkan Aktepe’den Fatsa’ya önemli müjdeler

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa’da yayın yapan görsel ve yazılı medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda çok önemli müjdeler verdi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa’da yayın yapan görsel ve yazılı medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda çok önemli müjdeler verdi.

Fatsa’da Kent Konseyi kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, halkın yoğun isteği olan Ramazan etkinliklerine start verdiklerini belirterek, “İnşallah bu sene dolu dolu, Ramazan ayı ruhunda Ramazan etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Bu yıl Fatsa Çınar Festivali’ni tekrar başlatacaklarını ifade eden Başkan Aktepe, “İnsanların bir hafta boyunca mutlu olabileceği bir festival düzenleyeceğiz. Fatsalı hemşehrimiz pop sanatçısı Soner Arıca festivalimiz de yer alacak. Diğer sanatçıların kim olacağı konusunda da önümüzdeki günlerde karar vereceğiz” diye konuştu.

Yol çalışmalarına da hız vereceklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Bu yaz 150 kilometre kaplama asfalt yol çalışması yapacağız. Bunun 120 kilometresi şehir merkezinde olacak. 7,5 kilometre beton parke yol 30 kilometre beton yol yapacağız. Bu yaz sonunda şehir merkezinde yüzde 90 oranında yol çalışmaları bitmiş olacak” şeklinde konuştu.

Kapalı pazar yeri konusunda da Pazartesi günü ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Aktepe, “Yılsonuna kadar kapalı pazar yerini bitireceğiz ve 10 bin 500 metrekare alan üzerinde kapalı pazar yeri hizmet verecek. Perşembe pazarı ve Cumartesi pazarlarının yerlerinde düzenleme olacak ayrıca Efkaf Mahallesi Canlı Sokak’ta da bir pazar yeri kuracağız” şeklinde konuştu.