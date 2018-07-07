Nissara AVM’de 40 gün 40 gece kampanyası başladı

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde 40 gün 40 gece kapmayası başlatıldı.

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde 40 gün 40 gece kapmayası başlatıldı.

Nissara AVM tarafından 14 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek olan 40 gün 40 gece hediye kampanyası başladı. Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan, “Alışveriş merkezimizde 40 gün 40 gece hediye kampanyamız 6 Haziran Cuma günü itibarıyla başladı. Alışveriş merkezimizde Nissara kart ile mağazalardan 75 liralık, yemek katından ise 50 lira ve üzeri harcama yapan misafirlerimiz kampanyaya katılabiliyorlar. Misafirlerimiz daha sonra ise danışmamıza müracaat ederek günün hediyesini kazanabilmek için doğru anahtarı bularak günün hediyesini almaya hak kazanacaklar. Kampanyamız 14 Ağustos Salı günü sona erecek” diye konuştu.