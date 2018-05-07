Nihat Hatipoğlu, Nissara AVM’de hayranlarıyla bir araya geldi

Prof.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Nissara AVM’de düzenlenen imza ve söyleşi gününe katıldı. Yaklaşık bir saat boyunca programa gelen hayranlarıyla söyleşi yapan Hatipoğlu burada yaşanmış hikayelerden kesitler anlatırken vatandaşların da merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Prof. Dr. Nihat Hatioğlu söyleşinin ardından ise hayranlarının kitaplarını imzaladı.