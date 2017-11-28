KADEM İl Temsilcisi Akün, Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir İl Temsilcisi ve Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastane Yöneticisi (Başhekimi) İlkay Akün, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a ziyarette bulundu.

Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir İl Temsilcisi ve Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastane Yöneticisi (Başhekimi) İlkay Akün, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a ziyarette bulundu.

KADEM İl Temsilcisi Akün, Vali Aktaş’a makamında yaptıkları ziyarette, kadınların sorunları ve dernek faaliyet alanları ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alması konusunda KADEM’in yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Nevşehir Temsilcisi İlkay Akün’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de eşlik etti.