Muş’ta 4 mülki amirin yeri değişti

Muş’ta İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 4 mülki idare amirinin yeri değiştirildi.

Muş’ta İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 4 mülki idare amirinin yeri değiştirildi.

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muş’un Varto, Hasköy, Malazgirt ve Korkut ilçe kaymakamlarının atamaları yapıldı. Ataması yapılan mülki amirlerin yeni görev yerleri şu şekilde; “Muş Vali Yardımcılığına Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey, Varto Kaymakamlığına Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin Araklı Kaymakamlığına, Hasköy Kaymakamlığına Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan Tokat Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Malazgirt Kaymakamlığına Şavşat kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı Çınarcık Kaymakamlığına, Korkut Kaymakamlığına Erzurum Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ Sinop Valiliği Hukuk Müşavirliğine.”