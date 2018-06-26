Muş Valisi Vali Yıldırım’ın acı günü

Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Vali Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım’ın (54) durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Selma Yıldırım, doktorların tüm müdahalesi rağmen bugün saat 10.00’da hayatını kaybetti. Acı haberi alan Vali Aziz Yıldırım, ilk uçakla Ankara’ya hareket ederken, Selma Yıldırım’ın cenazesinin memleketi Düzce’de toprağa verileceği öğrenildi.