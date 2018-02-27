Mehmetçikten eğitime destek

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, Aynalıhoca Köyü İlk ve Ortaokulundaki sınıfları boyayarak lavabolarını onardı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, Aynalıhoca Köyü İlk ve Ortaokulundaki sınıfları boyayarak lavabolarını onardı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Aynalıhoca Köyü İlk ve Ortaokulundaki sınıfları boyayarak, arızalı olan elektrik tesisatı, kapı, pencere, masa, sıra, yazı tahtası, lavabo ve lambaları da onardı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, yarıyıl tatili öncesi yaptığı ziyarette, okula Türk bayrağı ve bayrak kutusu hediye ettiklerini belirterek, "Çocukların daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesi için okul yöneticileri ile yapılan koordinasyon neticesinde oluşturduğumuz bir ekip, okulun çeşitli tamirat ve tadilat işlerini yaptı. Okuldaki öğretmenlerin de destek verdiği boyama ve tadilat çalışmaları çok güzel oldu. Yapılan çalışma ile okulun güzel bir görünüme kavuşturulması sağlandı. Devletini, milletini seven, Atatürk ilkelerine bağlı, çalışkan bireyleri yetiştiren okullarımız için elimizdeki imkânlar çerçevesinde, eğitimin daha iyi şartlarda gerçekleştirilmesi yönünde katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Aynalıhoca Köyü İlk ve Ortaokulunun idarecileri ise, Muhtar Aydın Altun tarafından okul için boya temin edildiğini belirterek, “Muhtarımız Aydın Altun, İlçe Jandarma Komutanımız ile görüşerek, yardım istediklerini belirtti. Jandarma Komutanımız Samet Tonga’dan okulun boyanması, bayrak temini için yardım ve lavabolarımızın onarılmasını istedik. Sağ olsun bize asker göndererek hepsini yaptı. Tüm köyde yaşayan vatandaşlar adına komutanımıza ve şerefli askerlerine, Muhtarımız Aydın Altun’a çok teşekkür ediyoruz. Askerlerimiz çok gayretli çalışarak, okulumuzu şahane bir şekilde boyadılar. Diğer okullardaki boya yapım işleri bu kadar güzel olmuyor. Askerler daha güzel boyuyor" diye konuştular.