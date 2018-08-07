Malazgirt’te nohut hasadı başladı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, mutfakların önemli lezzetlerinden biri olan nohut hasadına başlandı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde, mutfakların önemli lezzetlerinden biri olan nohut hasadına başlandı.

İlkbahar mevsiminde yağan yağışların birçok ürünün olgunlaşmasını zorlaştırdığını ifade eden çiftçiler, ancak yine de umutlu olduklarını söylediler. Buğday ve arpa hasadının iyi geçtiğini ancak nohutta beklenen verimi alamadıklarını ifade eden ilçenin tek kadın çiftçisi Bedia Gök, “Bu sene bahar mevsiminin çok yağışlı geçmesi birçok ürünün olgunlaşıp, yetişmesinin zorlaştırdı. Allaha şükür bizim ektiğimiz buğday ve arpa hasadı çok iyi geçti. Fakat ekilen nohut yağışlardan dolayı yeterince yetişmedi ve hasadımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde elli zararla geçti. Dileğimiz tüm çiftçiler için hayırlı bir hasat olmasıdır” dedi.

İlçenin tek kadın çiftçisini ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise, “Bu yıl bahar aylarının çok yağışlı geçmesi, nohut üreten üreticilerimizi olumsuz etkiledi. İlçemizde nohut üreten çiftçilerimizin birçoğu zarar etti” ifadelerini kullandı.

Malazgirt’in nohut üretiminde bölgede söz sahibi bir ilçe olduğuna değinen Kılıç, “Nohut; besleyici vitamin deposu olmasından dolayı birçok ürüne alternatif olarak tüketiliyordu. Fiyat olarak da uygundu. Geçen yıl kilosu 10 ila 12 TL’den satılan nohut, maalesef çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Çünkü bu fiyat çiftçilere değil, aracı olanlara kazandırıyor. Üreticilerimizden nohutu düşük fiyata alan aracılar, daha yüksek fiyatlardan pazarlamasını yapıyorlar. Umarım bu sezon tüm üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yüzünü güldüren bir sezon olur” ifadelerini kullandı.