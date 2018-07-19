Malazgirt’te ‘Diyanet Kitapevi’ açıldı

Muş’un Malazgirt Müftülüğü bünyesinde ‘Diyanet Kitapevi’ açıldı.

Muş’un Malazgirt Müftülüğü bünyesinde ‘Diyanet Kitapevi’ açıldı.

Malazgirt Müftülüğü bünyesinde Diyanet Yayınları ve Diyanet Vakfı yayınlarının satılacağı kitapevi açıldı. İlçe müftülük binasının altında açılan kitapevinde dini, ilmi, milli ve kültürel kitaplar satışa sunulacak. İslami ilimler ve İslami sanat kitapları ile çocuklara yönelik çeşitli kitap ve CD’lerin bulunduğu kitapevinde, Diyanet ve Diyanet Vakfı yayınlarının satılacak.

Malazgirt Müftülüsü Bünyamin Gölcü, müftülük binası altındaki satış noktasından vatandaşların günün her saati faydalanabileceğini söyledi. Malazgirt Müftülüğü bünyesinde Diyanet ve Diyanet Vakfı yayınlarının satış bürosunun açılmasından büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Müftü Gölcü, “Yüce kitabımızın ilk emri ’Oku, Rabb’in adını zikrederek oku’dur. Cenab-ı Hakk bizleri kitaptan, okumaktan, hikmetten hiçbir zaman uzak tutmasın. Bütün Malazgirtli kardeşlerimin burayı yalnız bırakmamalarını, buradan dini bilgilerle donatılacakları birçok kitap çeşidi var. Bu kitapevi hayırlara vesile olur inşallah. Burada yediden yetmişe hitap edecek birçok kitabımız var. Kitap fiyatlarımızda çok uygundur. Kitap fiyatlarımız 3 TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

Kitapevinden kitap almaya gelen vatandaşlar ise, “Bu kitapevinin açılmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun. Hem çok çeşit hem de çok uygun fiyat ile kitap satışı yapıyor” ifadelerini kullandılar.