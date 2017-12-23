Malazgirt’e kapalı duraklar çok beğenildi

Muş Malazgirt Belediyesi ilçe tarihinde ilk kez yaptığı ve özellikle soğuk kış günlerinde dolmuş bekleyen vatandaşların üşümesine engel olan kapalı duraklar vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Muş Malazgirt Belediyesi ilçe tarihinde ilk kez yaptığı ve özellikle soğuk kış günlerinde dolmuş bekleyen vatandaşların üşümesine engel olan kapalı duraklar vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bu günlerde özellikle dolmuşlara binmek için yol kenarında bekleyen vatandaşlar, öğrenciler ve hastaneden şehre gelmek isteyen hasta yakınları bu yol güzergâhında kurulan kapalı duraklara sığınarak soğuktan korunuyor. Hastane önü, Hükümet Konağı karşısı ve mahallelerde kurulan duraklar vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Vatandaşların rahat ve konforunun çok önemli olduğunu belirten Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, kış aylarında dolmuş bekleyen vatandaşların artık üşümeyeceğini söyledi. Malazgirt’te çetin geçen kış mevsiminde vatandaşların dört tarafı kapalı duraklar sayesinde dolmuş beklerken soğuktan etkilenmediklerini ve bu konuyla ilgili ciddi oranda teşekkür mesajları aldıklarını ifade eden Kırlı, “İlçemizin en yoğun ulaşım noktalarına bu kapalı duraklardan yaptık. Dört tarafı kapalı duraklarımız kışın vatandaşın çok rahat etmesini sağladı. Bu duraklar yıllar önce yapılması lazımdı. Önceki yerel yönetimler vatandaşı düşünmemiş ve yapmamışlardı. Biz Malazgirt Belediyesi olarak, vatandaşımızın sağlığı için çok büyük bir önem arz eden bu kapalı durakları hayata geçirdik. Artık vatandaşlarımız dolmuş beklerken soğuk hava, kar ve yağmur yağışına maruz kalmayacaklar. Buna benzer farklı projelerimiz de olacak. Vatandaşlarımıza, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Malazgirt Belediyesinin yaptığı kapalı durakların çok faydalı olduğunu dile getiren vatandaşlar ise, “Artık gönül rahatlığıyla evimizden çıkıyoruz. Malumunuz ilçemiz kış aylarında çok soğuk. Bizde kış aylarında çarşıya gitmek istemiyorduk. Havalar çok soğuk olduğu için dışarıda dolmuş beklerken hep hastalanıyorduk. Evlerimizin ihtiyaçlarını çok soğuk havalarda yapamıyorduk. Artık içimiz rahat bir şekilde çıkıp alışverişimizi yapabiliyoruz. Bize bu imkânları sunan belediye başkan vekilimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.