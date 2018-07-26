Malazgirt Kent Meydanı 26 Ağustos’a hazır olacak

Muş’un Malazgirt Belediyesi tarafından ilçede yapılan kent meydanının 26 Ağustos tarihinde tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Muş’un Malazgirt Belediyesi tarafından ilçede yapılan kent meydanının 26 Ağustos tarihinde tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25-26 Ağustos’ta ziyaret etmesi beklenen Malazgirt’te yapımı devam eden tüm çalışmalara ağırlık verildi. İlçenin çehresini önemli bir şekilde değiştirecek olan çalışmalardan biri olan Malazgirt Kent Meydanı, yüklenici firma ekipleri tarafından gece gündüz çalışılarak Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Zaferinin 947’inci yıldönümü etkinliklerine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Kent meydanı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan yüklenici firma yetkilisi Erdal Yalçın, yaklaşık 2 bin 360 metrekare alanda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek, amaçlarının Malazgirt ilçesine yakışır bir kent meydanı yapmak olduğunu söyledi. Yalçın, “Ben yıllarca başka il ve ilçelerde turizm ve inşaat sektöründe çalıştım. Yaklaşık beş yıldır da tarihi ve şirin ilçeme hizmet için geldim. Yaptığımız kent meydanı, ilçemize çok güzel bir görünüm kazandıracak. Benim tek gayem, yaptığımız bu meydanı bir an önce 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yetiştirmektir. Onun için bile olsa inşaat alanını bir dakika bile terk etmiyorum. Yapılan tüm çalışmaların titizlikle yürümesi için çalışıyorum” dedi.

Kent meydanında Selçuklu Devletini temsil eden sekiz köşeli yıldız, yıldızın içerisinde Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın siluetini led ışıklarla donatılacağını belirten Yalçın, “İlçemize sonsuz hizmetler sunan Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı’ya bir Malazgirtli olarak çok teşekkür ediyorum. İlçemize yaptıkları hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Bu hizmetlerin en önemlilerinden birisi de Malazgirt Kent Meydanı’dır. Çalışmalarına yoğun şekilde başladığımız meydanımızda Selçuklu Devletini temsil eden sekiz köşeli yıldız, yıldızın içerisinde Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın silueti led ışıkları ile donatılacak. Ayrıca meydanın ışıklandırılmasında modern led aydınlatma direkleri kullanılacak” diye konuştu.