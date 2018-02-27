Başkan Kılıç’ın köy ziyaretleri devam ediyor

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Malazgirt ilçesinde tarım ve hayvancılık yapan köylüleri her fırsatta ziyaret eden Başkan Kılıç, bu kez de Konakkuran beldesi ile çevresindeki Hasanpaşa, Kardeşler, Koçali ve Akalan köylerine giderek muhtar ve köy halkıyla bir araya geldi. Köy ziyaretlerine önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, "Bugünkü durağımız, ilçemizin tek beldesi olan Konakkuran ve bu bölgede bulunan köylerdir. Beldemizde ve köylerimizde tarım ve hayvancılık tek geçim kaynağıdır. O yüzden buradaki köylü vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha da yakından ilgilenmemiz lazım. Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledik. Devletimizin çiftçilerimize uyguladığı programlar ve projeler konusunda sağlanılan imkânların değerlendirilmesi hususunda bilgiler sunduk. Tüm köylerimizde şunu görüyoruz, nereye gitsek ve kiminle konuşsak mazot ve gübre desteklerinin artırılmasını istiyorlar. Hangi köye gitsek hangi çiftçiyle konuşsak hep bize mazot fiyatlarının yüksekliğinden bahsediyorlar. Mazot gerçekten çok pahalı, özelikle yetkililerden istediğimiz, mazot fiyatlarını çiftçilerimize yüzde 50 indirimle verilmesidir" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a sorun ve sıkıntılarını dinmeye geldiği için teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Beldemiz ve köylerimizin tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ın bizleri bu kış aylarında ziyareti çok anlamlı ve bir o kadar da memnuniyet verici oldu. Burada sorun ve sıkıntılarımızı dinlediler. Odanın mühendisleri notlarını aldı. İnşallah en kısa zamanda sorun ve sıkıntılarımızı yetkililere bildirirler" dediler.

Başkan Kılıç, gittiği tüm köylerdeki çocuklara çikolata dağıtmayı da ihmal etmedi.