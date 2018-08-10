Baba mesleği tek geçim kaynakları oldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde oto lastik tamirciliği yapan iki kardeş, babalarından öğrendikleri meslek sayesinde geçimlerini sağlıyor.

Muş’un Malazgirt ilçesinde oto lastik tamirciliği yapan iki kardeş, babalarından öğrendikleri meslek sayesinde geçimlerini sağlıyor.

Malazgirt ilçesinde yaşayan Mehmet Koca, herkesin tarım ve hayvancılıkla uğraştığı ilçede oto lastik tamirciliği işine başladı. Adana’da mesleği öğrendikten sonra Malazgirt ilçesinde kiralık bir dükkanda çalışarak işini yapan Koca, çocuklarının da büyümesiyle sanayi sitesinde dükkan satın aldı. Şimdilerde emekliliğin tadını çıkaran Koca, “1956 doğumluyum. Askerden sonra Adana’ya gittim ve bu işi orada görüp öğrendim. Ben yıllarca çok sevdiğim mesleğim olan oto lastik tamirciliğini yaptım. Malazgirt ilçesinde herkes tarım ve hayvancılık işi ile uğraşırken ben Adana’da öğrendiğim lastik tamirciliği işini kendime meslek yaptım. Bu işe başladığım zaman küçücük bir iş yerim vardı. Çocuklarım o zamanlar çok ufaktı. Çocuklarım iş yerine bana yemek getirirken ikisinin bu mesleğe çok ilgi gösterdiğini fark ettim. Bende çocuklarımdan Mustafa ve Osman’a bu işi öğretmeye karar verdim. Gerçekten çocuklarım baba mesleğine çok sahip çıktılar. Kiracı olarak başladığımız bu işte şimdi kendi iş yerimiz var. Allah böyle hayırlı evlat herkese nasip etsin. Şimdi çocuklarım çalışıyor ben emekliliğin tadını çıkarıyorum. Bu meslek benim için çok kutsal bir meslektir. Çünkü biz ekmeğimiz bu meslek sayesinde kazandık” dedi.

“Babam ile gurur duyuyorum”

Babası ile gurur duyduğunu ifade eden Mustafa Koca ise “Allah babamızdan razı olsun. Bu mesleği bize öğretti. Onun sayesinde şimdi işlerimiz çok iyi. Malazgirt ilçesinde hemen hemen herkes bizi tanıyor ve lastiklerini getirip dükkanımızda tamir ettiriyorlar. Babam bu işe başladığı zaman kiracıydık. Babam, kardeşim ve ben yıllarca çalışarak kendi el emeğimizle Malazgirt Sanayi Sitesi içerisinde mülkiyeti bize ait olan dükkanımızı aldık. Çok şükür işlerimiz iyi, bu iş sayesinde evlendik ve çoluk çocuğa karıştık. Allah babamızdan binlerce kez razı olsun, onun sayesinde bu el emeği mesleğimizi öğrendik. Çok mutluyuz. İnşallah işlerimizi daha da büyüteceğiz. Biz kendi imkânlarımızla bu kadarını yapabildik. Devletimizin çok güzel KOBİ destekleri var, en kısa zamanda bu desteklemelere başvurmayı düşünüyoruz. Oto lastik tamirciliği için çok teknolojik makineler çıkmış. Bu makineleri alıp işlerimizi daha iyi yapmaya çalışacağız. Mademki bu işi yapıyoruz en iyisini yapacağız" diye konuştu.

“Babama yemek getirirken bu mesleği öğrendim”

Babasının iş yerine yemek getirip götürürken işi merak eden ve bu yapmaya karar veren Osman Koca da, “Ben de iş yerine yemek getirdiğimde babamın bu mesleği çok severek yaptığını gördüm. Babam çalışırken bende nasıl yaptığını merak edip onu izliyordum. Babamın bizim için, ailesi için çabaladığını görünce çok duygulandım. Bende ağabeyim gibi bu mesleği yapmaya karar verim. Böyle olunca ben de lastik değiştirmeyi öğrenmeye karar verdim. İyi ki bu işi yapmaya karar vermişim. Allah babamızdan razı olsun. Şimdilerde ben ve ağabeyim kesinlikle babamızı çalıştırmıyoruz. Onu emekliye ayırdık. Bu kadar çalıştığı yeter. Babama ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesindeki Koca Lastik Tamir Atölyesine gelen vatandaşlardan Diyarbakırlı biçerci Erdinç Faydalı da, “Ben bu aileyi yıllardan beri tanıyorum ve işlerini çok temiz yapıyorlar. Malazgirt ilçesine geldiğimiz zaman genelde buraya geliyoruz. Bende aynı bu kardeşlerim gibi baba mesleğini yapıyorum. Benim babamda yıllarca Mehmet amcanın yanına gelip gidiyordu. Tabii ki babamızın bize tavsiyesi üzerine bizimde bir lastik tamir işimiz olunca bu değerli ailenin yanına geliyoruz. Gerçekten işlerini çok severek yapıyorlar. Allah işlerini güçleri her daim rast götürsün” şeklinde konuştu.