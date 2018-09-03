Polisin titiz çalışmasıyla yakalandılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evden telefon, laptop, para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evden telefon, laptop, para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Karagözler Mahallesi’nde H,U isimi vatandaş gece evde olmadığı sırada kişi ya da kişilerin cep telefonu, bilgisayar, kredi kartları, ehliyeti ve 200 lirasını çalındığını fark etti. Evinden eşyaları çalınan H.U polise başvurdu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Titiz bir çalışma yapan Asayiş Büro Ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından 4 kişiyi belirledi hırsızlığı Serhat K, Hasan Hüseyin Ç, Halil D. ve yaşı küçük O.M’nin yaptığını belirledi.

Ekipler tarafından yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Ceza evine gönderildi.