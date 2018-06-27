Muğla’da 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılıyor

Muğla’da 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinin ardından Ak Parti ve MHP geçersiz sayılan 14 bin 468 oyun 13 ilçede tekrar sayımı için ilçe seçim kurullarına itiraz başvurusu yapmıştı.

Muğla’da 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinin ardından Ak Parti ve MHP geçersiz sayılan 14 bin 468 oyun 13 ilçede tekrar sayımı için ilçe seçim kurullarına itiraz başvurusu yapmıştı.

Yapılan itirazın ardından Milas, Datça, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Yatağan ve Kavaklıdere İlçe Seçim Kurulları tarafından yeniden oy sayımı kararı alındı.

Menteşe ve Ula’da ise yeniden oy sayım talebi reddedildi. Fethiye, Seydikemer ve Dalaman İlçe Seçim Kurulları ise kararın il seçim kurulu tarafından verilmesi gerektiğini öne sürdü.

“Bodrumda şaibeli sandıklar var”

Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bodrum’da geçersiz oylar ayrı bir zarfa konulması gerektiği halde zarf olmadığı gerekçesiyle aynı çuvala konulmuş. Bu nedenle oylar komple sayılıyor. Komple sayım sonucunda ise oy sayıları ile geçersiz oy sayıları birbirini tutmuyor ve sandık şaibeli duruma düşüyor. Bodrum’da bu şekilde 5-6 problemli sandık var. Sonunda il genelinde komple sayım gerçekleştirilmesinin ardından gerekli başvurularımızı yapacağız” dedi.