Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan termik santraldeki göçükle ilgili açıklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Yatağan Enerji Üretim Santralinde meydana gelen ve 2 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Yatağan Enerji Üretim Santralinde meydana gelen ve 2 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; "Muğla ili Yatağan ilçesi Şahinler Mahallesinde faaliyet gösteren Yatağan Enerji Üretim Santralinde 19 Temmuz 2018 günü saat 09.50 sıralarında kömür kazanlarını besleyen taşıma bandının çökmesi sonucu; bant içerisinde bulunan 11 kişilik bakım ekibinin göçük altında kaldığının Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince bildirilmesi üzerine Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılarak derhal kaza mahalline intikal edilmiştir. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Birimine gerekli ölçüm, inceleme, fotoğraflama çalışması yapılması, Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine olaya dair bilgisi olan kişilerin tespit edilmesi ve ifadelerine başvurulması talimatları verilmiş, Yatağan Enerji Üretim Santraline ait merkezi kamera sisteminde bulunan kaza öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde kaza anına dair kamera görüntüleri temin edilmiş, İş Güvenliği Uzmanı, Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde İş Güvenliği Uzmanlığı alanında Öğretim Görevlilerinden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulmuş, bilirkişi heyetine kaza mahallinde gerekli incelemelerin yapılarak kazanın meydana geliş sebebi ve kazada sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik kusur tespitine dair görüş bildiren bir bilirkişi raporu hazırlanması talimatları verilmiştir. Arama-Kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 9 vatandaşımız kurtarılmış, yaralılardan 3 kişinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversite hastanesinde tedavileri devam etmekte olup, diğer 6 yaralı vatandaşımız ise tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Göçük altında kalan Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek isimli 2 işçinin ise arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Seray Şimşek’in cansız bedenine saat 22:30 sıralarında ulaşılmış, ölü muayenesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Göçük altında kalan diğer vatandaşımız Sezgin Kılıç için arama kurtarma çalışmalarına devam edilmiş 20 Temmuz 2018 günü saat 09.00 civarlarında Sezgin Kılıç’ın cansız bedenine ulaşılmış ve ölü muayenesi işlemleri yapılmıştır. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; meydana gelen kaza olayı tüm yönleriyle incelerek soruşturma işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.