Kötekli Arenası’nın Baş boğası Şımarık

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde Cami yararına düzenlenen 2.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde Cami yararına düzenlenen 2. Geleneksel boğa güreşleri kaçan boğaların ve kavga eden boğa sahiplerinin renkli görüntüleri ile sona erdi.

Geçtiğimiz ilki gerçekleştirilen boğa güreşine Muğla ve Aydın illerinden 120’ye yakın boğa katıldı. 8 bine yakın izleyici sabah başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden güreşleri nefes nefese izlerken, güreş arenası zaman zaman boğa sahiplerinin kavgaları ile alevlendi. Tertip komitesi ve güreş cazgırının anonsları ile kavgalar kısa sürede yatıştırılırken, rakiplerinden kaçan boğalar alınan önlemler sayesinde izleyicilerle boğalar arasında temas yaşanmadı.

Baş boğalık için Şımarık ve Şerif Ali boğaları karşı karşıya geldi. 10 dakikalık bir mücadelenin ardından Şımarık rakibini arenadan kaçırınca, Kötekli Boğa güreşlerinin baş boğası Şımarık oldu.