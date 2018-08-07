Hırsızlar bu defa cami ve mezarlıklara dadandı

Muğla’da hırsızlar ev ve iş yerlerinin ardından mezarlık ve camilere dadandı.

Muğla’da hırsızlar ev ve iş yerlerinin ardından mezarlık ve camilere dadandı. Fethiye Karaçulha Mahallesi’ndeki bir camiyle mezarlıktaki çeşmenin musluklarının çalınması mahalle muhtarını isyan ettirdi.

Fethiye’nin nüfusu en yoğun olan mahallelerinden biri olan Karaçulha Mahallesi’nde Osman Efendi Camii ile mahalle mezarlığının çeşmelerinin muslukları bir gece içerisinde kırılarak çalındı. Vatandaşların cami ve mezarlıktaki çeşmelerin musluklarının kırılıp çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçen mahalle muhtarı Mustafa Gizli, hırsızlara isyan etti.

Osman Efendi Camii ile Karaçulha mezarlığında yirmiyi aşkın çeşme musluğunun çalındığını gören muhtar, duruma çak şaşırdığını belirterek kimliği meçhul hırsızlara çağrıda bulundu. Muhtar Gizli, "Mahallemizde bu olay ilk defa oluyor. Osman Efendi Camisi ve mezarlığımızdaki musluklar kırılıp çalındı. Cami ve mezarlık çeşmelerinin muslukları kırılıp çalınır mı? Bunu yapan kişi ya da kişilere çağrıda bulunmak istiyorum. 150-200 lira için muslukları çalacağına gel bu parayı size ben vereyim" dedi.