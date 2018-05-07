Fethiye’de yağmur kazaya neden oldu: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, 4 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, 4 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Fethiye-Ölüdeniz Karayolu Oluklu mevkiinde meydana geldi. İngiliz Tona Grown (58) yönetimindeki 48 JF 552 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Amerika uyruklu Jechiel Haibu (62) idaresindeki 34 SK 9251 plakalı otomobil ile yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanında buluna yolcular İngiliz Corrine Grant ve Ukraynalı Viktria Boznehar (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.