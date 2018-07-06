Bodrum açıklarında sürüklenen tekneyi Sahil güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akıntıya kapılarak sürüklenen yelkenli tekneyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akıntıya kapılarak sürüklenen yelkenli tekneyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Gümüşlük mahallesinden yelkenli tekne ile denize açılan 2 kişi tekne sürüklenmeye başlayınca Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Gümüşlük açıklarına giden ekipler sürüklenen teknede ki şahısları sahil güvenlik botuna aldı. Motor arızası yaptığı öğrenilen 11 metrelik tekne ise yedeklenerek Turgutreis limanına götürüldü.