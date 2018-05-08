Özel Ortadoğu Hastanesi spekülasyonlardan rahatsız

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin, ’Mersinlilerin sağlıkta güvenilir markası’ sloganıyla çıktıkları yolda, son zamanlarda haklarında çıkarılan bir takım spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "’Çamur at izi kalsın’ mantığı ile yapılan ve hakkımızda çıkarılan dedikodular asılsızdır" dedi.

"Hastanenin kapandığı yönündeki dedikodular gerçeği yansıtmıyor"

Şahin, düzenlediği toplantıda, son dönemde hastaneleriyle ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya dikkat çekti. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nin, 45 hekim ve 220 yataklı kurumsal kimliği ile (A grubu) bir hastane olarak öne çıkan, uluslararası düzeyde örnek bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verdiğini vurgulayan Şahin, "Mersin’in sağlık turizminde hak ettiği yeri alması amacıyla çıktığımız bu yatırım yolunda hastanemiz, yenilenen binası, en son teknoloji cihazları, radyasyon onkoloji ünitesi, uzman personeli ile hem Mersinlilere hem de Mersin dışından gelen tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Mersin ve ilçelerinden gelen hastalarımızın sağlığının bizim açımızdan son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Gerek uzman hekimlerimiz, gerek deneyimli personellerimizle birlikte onları kendi evlerinde gibi ağırlamaktan son derece memnun olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hakkımızda yapılan hastanemizin kapandığı gibi dedikodularında gerçeği yansıtmadığını, hastane olarak Mersinlilere layık olmaya ve hizmet vermeye devam edeceğimizi duyurur, bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesini rica ederiz" dedi.

"6 bin hasta bypass oldu, 40 bin kişi anjiyo hizmetinden faydalandı"

Hastanenin fiziki durumunun 5 bin metrekareden 15 bin metrekareye çıkarıldığı bilgisini veren Şahin, "Kurulduğu günden bu yana Mersin ve çevresinden yaklaşık 6 bin hasta bypass olmuştur. Yaklaşık 40 bin anjiyo hastası hastanemizden faydalanmıştır. Onkoloji anlamında da büyük bir yatırım yaptık. Sektörün yaşadığı sıkıntılardan dolayı, hükümetin çıkardığı konkordato dediğimiz bir koruma kalkanına tabi olmak istedik.

Buradaki tek amacımız istihdamın korunmasıdır. Ülkedeki finansal krizlerden dolayı, bu finansal krizlerin istihdamı engellememesi adına bu kanuna başvurduk. Bu kanunla da cari alacak ve borç dengemizi insanlarla anlaşarak mutabakat halinde bir ödeme planı ile anlaşmalarımızı da sağlamış durumdayız. Bu konkordato dediğimiz olay kesinlikle iflas olayı değildir. Zaten yasanın çıkış amacı istihdamın sağlaması ve korunmasıdır. Biz istihdamımızı koruduk. Arkadaşlarımızın ücret ödemelerinde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Hastanemiz faal bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki senelerde de Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın açılması ile birlikte sağlık turizminde de gayet başarılı hizmetler vermeye devam edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"Mersin’in yerli markasıyız"

Şahin, bir soru üzerine, ’çamur at izi kalsın’ sözünü ince eleyip sık düşündüklerini kaydederek, "Bazı tekelleşmiş kurumların böyle çalışmalar içerisinde olduğuna dair duyumlarımız oluyor. Ancak biz Mersin’in yerli markasıyız. 6 bin kişiye bypass yapmış hastane basit bir hastane değildir. Bu çok önemli bir rakamdır. Bypass konusundaki başarılarımız da Mersin’de bilinmektedir. Kökleri sağlam bir hastaneyiz ama oluşturulmak istenilen algı elbette ki birilerinin işine yarayacaktır" ifadelerini kullandı.