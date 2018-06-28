Not bırakıp evden ayrılan adamdan 37 gündür haber yok

Mersin’in Mut ilçesinde not bıraktıktan sonra evinden ayrılan adamdan 37 gündür haber alınamıyor.

Mersin’in Mut ilçesinde not bıraktıktan sonra evinden ayrılan adamdan 37 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi’nde oturan ve 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Abit Şan (45), 23 Mayıs’ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi. 37 gündür haber alınamayan Şan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Abit Şan’ın yeğeni Mehmet Şan, amcasının eve bıraktığı notta "Benim başıma bir iş gelirse isimlerini yazdığım şahıslar sorumlu" yazdığını belirterek, "Evden giderken bir de ip almış. Amcamın durumundan endişeliyiz yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Şan’ın ablası Ayşe Sinan ise kardeşiyle kaybolduğu gün beraber yemek yediklerini söyleyerek. "Yemekten sonra bizden ayrıldı. O gün akşam eve gelmedi. Telaş içerisinde kaldım. Evine gittiğimde hala yoktu. Bir gün sonra kendine ait odasını açtığımda masa üzerinde bir not vardı. Kağıdın yanında da bir poşet. Notta ’benim başıma bir iş gelirse sorumluları poşet içerisine yazdım. Ayrıldığım eşimle ilgili bazı deliller var poşetle birlikte jandarmaya verin’ yazmış. Hemen jandarmaya haber verdim kardeşimin kayıp olduğunu söyleyip bıraktığı poşeti jandarmaya verdim. Kardeşimden o günden bu yana haber alamıyorum. Yetkililerden kardeşimin bulunması için yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Çınarlı Mahallesi Muhtarı Yaşar Özel ise, "Mahallemizde ikamet eden Abit Şan yaklaşık 37 gündür kayıp. Nerede olduğunu bilemiyoruz. Köye geçenlerde jandarma ekipleri gelip arama yaptı ama bulamadılar" dedi.