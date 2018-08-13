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EVET HAYIR

Mersin’de ölümlü kaza kamerada

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatınıkaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını


kaybetti. Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü karşısında Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada


Hanifi Yapar, 33 VAC 61 plakalı motosikletiyle Antalya Mersin istikametine geçmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bir süre bekleyen sürücü soluna bakmadan karşı şeride geçmek


isterken bulunduğu şeritte giden S.K. yönetimindeki 06 DZ 0775 plakalı hafif ticari


araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.


Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


MERSİN HABERLERİ