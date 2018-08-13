Mersin’de ölümlü kaza kamerada

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Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını
kaybetti. Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü karşısında Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada
Hanifi Yapar, 33 VAC 61 plakalı motosikletiyle Antalya Mersin istikametine geçmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bir süre bekleyen sürücü soluna bakmadan karşı şeride geçmek
isterken bulunduğu şeritte giden S.K. yönetimindeki 06 DZ 0775 plakalı hafif ticari
araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.