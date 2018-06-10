Kayısı alımına bayram molası

Mersin’in Mut ilçesinde, Mersin Büyükşehir Mut Toptancı Hali Komisyoncular Derneği Başkanlığının aldığı kararla komisyoncular 5 gün boyunca kayısı alımı yapmayacak.

Mersin’in Mut ilçesinde, Mersin Büyükşehir Mut Toptancı Hali Komisyoncular Derneği Başkanlığının aldığı kararla komisyoncular 5 gün boyunca kayısı alımı yapmayacak.

Dernek başkanı Mehmet Ali Acar, yaptığı açıklamada, Mut’ta şuan "Bebeko" cinsi kayısı bulunduğunu sadece Irak’a ihraç edildiğini belirterek, "İhracatçılar bayram dolaysıyla yanlarındaki işçilerde bayram iznine gidiyorlar. Yani ilçede ihracatçı kalmadı. Bebeko kayısı cinside sadece ihracata gidiyor. Bundan dolayı dernek olarak bir toplantı yaptık. 12 Haziran ile 16 Haziran tarihi dahil olmak üzere yani toplam 5 gün boyunca halde kayısı alımı yapılmayacak. Bu konuda üreticilerimizi belediye anonsundan da ilan yaptırarak uyardık. Ürünlerini bu tarihler arasında toplayıp telef etmesinler” dedi.

Mersin Büyükşehir Mut Toptancı Hali Komisyoncular Derneği Başkanlığının aldığı karar, üreticilerin tepkisine neden oldu. Üreticiler, "Bu yıl 15 liradan açılan sezon maalesef önce 80 kuruşa şimdi ise 50 kuruşla başlayıp en yüksek bin liraya alımı yapılıyor. Kayısı fiyatları dibe vurdu. Birde halin 5 gün kapanması bizleri daha da perişan edecek" diye konuştu.