‘Hikayesi olan kadınlar’ festivalde buluşuyor

Mersin’de, Toroslar Belediyesi’nin TORTEK kurslarında eğitim almış, hikayeleri olan dezavantajlı kadınlar “1. Hikayesi Olan Kadınlar Festivali”nde buluşacak. Toroslar Belediyesi, Anka Üreten Kadın Derneği ve Forum Mersin AVM işbirliğinde 7-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, kadınlar hem ürünlerini satacak hem de seramik, cam, ahşap, keçe ürünleri yapacak.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Anka Üreten Kadın Derneği ve Forum AVM ile birlikte bir ilke daha imza atacak. Kentte ilk kez, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) eğitim alan kadınlar, ürünlerini düzenlenecek 1. Hikayesi Olan Kadınlar Festivali’nde Mersinlilerin beğenisine sunacak.

Hikayesi Olan Kadınlar Festivali’nin tanıtımı, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın da katılımıyla düzenlenen toplantıyla yapıldı. Bir otelde, Anka Üreten Kadın Derneği Başkanı Devrim Kocabaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kurulan bir stantta, kadınların ürettikleri ürünlerden örnekler de sergilendi.

Başkan Tuna, toplantıda yaptığı konuşmada, Anka Üreten Kadın Derneği’nin yeni kurulan bir dernek olmasına karşın, belediye olarak kendilerinin de eksik kaldıkları, kadınların ürünlerinin pazarlanması konusundaki boşluğu dolduracağını söyledi. Bu çerçevede, dernekle ilişkilerini geliştirerek, festival projesine imza attıklarını belirten Tuna, TORTEK ile ilgili bilgi de verdi. Bölgede işsiz insan, özellikle işsiz kadın sayısının fazla olması nedeniyle 2005 yılında başlattıkları TORTEK’te bugüne kadar 17 bini aşkın kadın ve erkeğe mesleki eğitim verdiklerini anlatan Tuna, amaçlarının insanları bir meslek sahibi olmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

“Ürettiğiniz ürünleri pazarlayamazsanız, ürünleriniz elinizde kalır”

Ülke ekonomisinin kurtuluşunun reçetesinin üretimden geçtiğini vurgulayan Tuna, bu kapsamda kadınları meslek sahibi yaparak, üretim yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını ama pazarlamada eksikleri olduğunu kaydetti. “Üretirsiniz, güzel ambalajlama yaparsınız ama pazarlama kısmında eksiğiniz varsa ürettiğiniz ürün elinizde kalır” diyen Tuna, şöyle devam etti: “Bu noktada Anka Üreten Kadınlar Derneği devreye girdi. Dernek yönetimi, pazarlama konusunda bizlere yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Üçlü sacayağının boş olan kısmını bu yapıyla doldurarak, kadınların ürettiklerini pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sağlayacakları bir geliri oluşturmaya çalışacağız. Şu anda üreten kadınımız çok fazla. Zaman zaman kermesler düzenleyerek kadınların ürettiklerini pazarlamaya gayret ediyoruz ama bu noktada eksiklerimiz var. O eksiği de düzenleyeceğimiz festivalle gidereceğiz.”

Festivalde birçok üretim ve sanatsal etkinlikle dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Tuna, “Özellikle hayatı bir öykü olan kadınlarımızı bu tür etkinliklerle öne çıkartmamız lazım ki, bütün kadınların dikkatini TORTEK’e çekerek, mesleki eğitime yönelmelerini sağlayalım. Evde boş oturan insanların üretmelerini sağlamak ve ürettiklerini de Anka Üreten Kadınlar Derneği aracılığıyla gerek internet üzerinden gerekse bu festivalde olduğu gibi halkın sık gittiği, kalabalık mekanlarda stantlar açarak pazarlama eksiğimizi dolduracağız” dedi.

“Kadınlarımızın ürünlerini internet üzerinden satmaya başladık”

Dernek Başkanı Devrim Kocabaş da festivalle ilgili bilgi vererek, amaçlarını anlattı. Toroslar Belediyesi atölyelerinde mesleki eğitim almış dezavantajlı kadınlar olduğuna işaret eden Kocabaş, “Bu kadınlarımız çok güzel el ürünleri ürettiler. Biz bu ürünleri şu an internet üzerinden satmaya başladık. Bunları yapabildiklerini kadınların görmelerini istiyoruz. Diğer dezavantajlı kadınlara ulaşmak ve umut olmak istiyoruz. Çünkü kadınların güçlü olmalarının asıl dayanağı ekonomi. Ekonomik anlamda güçlü olan her kadın kendini her anlamda güçlü hissediyor, iyi anne, iyi eş, iyi birey oluyor, haklarını öğreniyor, hayatla mücadele etmeyi öğreniyor. Onun için bu festival bizim ilk adımımız ve çok desteklenmesi gereken bir festival. 10 gün boyunca bu kadınların bu ürünleri nasıl yaptıklarını da göreceksiniz. Yani seramik atölyesindeki arkadaşımız oraya tornasını getirecek, nasıl çalıştığını göreceksiniz. Cam füzyoncu arkadaşlarımız orada çalışacaklar. Bütün ürünlerin birebir nasıl yapıldığını göreceksiniz. Siz de dahil olabileceksiniz” diye konuştu.

Festivalin aynı zamanda bir belgesele dönüşeceğini de belirten Kocabaş, festivalde yapılacak çekimlerin ulusal kanallarda yayınlanacağını söyledi. Kocabaş, “Diğer dezavantajlı kadınların da ayakta kalabilmeleri için elimizi uzatmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Cezaevinden çıkmış 60 kadına sosyal ve psikolojik destek yanında mesleki eğitim verilecek”

Derneğin Başkan Yardımcısı Seda Türkmen ise Anka Üreten Kadın Derneği hakkında bilgi verdi. Türkmen, derneğin 2017 Mart ayında dezavantajlı kadınlara yönelik ekonomik faaliyetler yürüten bir grup aktivist ve zorluklarla mücadele ederek hayatlarında başarılar elde etmiş, başarı hikayelerine sahip girişimci kadınlar tarafından Mersin’de kurulduğunu söyledi. Büyük hibe projeleriyle hedeflerini gerçekleştirme amacında olduklarını vurgulayan Türkmen, “Yeni kurulmuş bir dernek olmamıza rağmen şu ana kadar 5 Avrupa Birliği (AB) projesi yazıldı. Bunlardan bir tanesi onaylandı. Aralık ayında başlayacak olan ilk AB projemizde denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmış 60 kadına sosyal ve psikolojik destek yanında mesleki eğitim verilecek. Dernek kendi işletmelerini kurmak, sürdürülebilir bir döngü yaratmak, daha çok kadının hayatına dokunabilmek amacıyla kendi işletmelerini açmak için de alt yapı çalışmalarına başlamıştır. Örneğin önümüzdeki yıllarda dezavantajlı kadınların işlettiği bir butik otel ve Mersin yemekleriyle farklı bir konsept yaratacak olan bir butik restoranıyla Anka Kadınları’nın isimlerini sıkça duyacaksınız. Derneğin en önemli çıkış noktası kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesidir” şeklinde konuştu.