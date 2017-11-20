Çiftlikköy’de asfaltlama çalışmaları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çiftlikköy Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çiftlikköy Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını başlattı.

MESKİ ekipleri Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Şakir Son Caddesi’nde içmesuyu şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında 48 bin 900 metre içme suyu şebeke hattı döşedi. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler asfaltlama çalışmalarına başladı.

Çiftlikköy Mahalle Muhtarı Aynur Öztürk, mahallerindeki su şebeke borularının çok eski olduğunu ve boruların küçük olması nedeniyle de yetmediğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne mahallemizdeki boru hatlarının değişmesi için başvurduğumuz zaman programa aldılar. Şimdi mahallemizin altyapısı yenilendi. Halkımız da bundan çok memnun, ben de çok memnunum. Çalışmalar sayesinde uzun yıllar içmesuyu şebekesi ile alakalı sorun yaşanmayacak. Mahalle sakinleri olarak içmesuyu şebeke yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarının da yapılması bizleri memnun etti" dedi.

Öztürk, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftlikköy Mahallesi adına tüm isteklerinin karşılandığını ve tüm çalışanlarının kendileri ile istişare halinde olduğunu kaydederek, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etti. Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını kaydeden Öztürk, “İnşallah bundan sonra daha düzgün bir mahallede oturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Çiftlikköy Mahallesi sakini Oktay Ateş ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının eskisinden daha iyi olduğuna dikkat çekerek, Başkan Kocamaz’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.