Başkan Yılmaz, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Mersin Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mersin Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenledikleri iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz davetliler ile yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.

İftar yemeği öncesi konuşan Başkan Yılmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğine vurgu yaparak "Burada çok değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri var. Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun diyor, gazilerimize minnet ve şükran sunuyoruz. Ramazan dolaysıyla tuttuğumuz oruçların Rabbimizin izzet-i dergahında kabul olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

İftar programına katılan şehit aileleri ve gaziler, Başkan Yılmaz’a daveti nedeniyle teşekkür etti.

Belediye tarafından bir restoranda düzenlediği iftar programına Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mut Ülkü Ocağı Başkanı Soner Kır, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.