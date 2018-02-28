AKİB, Irak’a çıkarma yapacak

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden (AKİB) bir heyetin, 10-12 Mart tarihleri arasında Irak’ın Basra kentine giderek gıda sektörüyle ilgili temaslar bulunacağı bildirildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden (AKİB) bir heyetin, 10-12 Mart tarihleri arasında Irak’ın Basra kentine giderek gıda sektörüyle ilgili temaslar bulunacağı bildirildi.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Irak’ın gıda sektöründe en büyük pazar olduğunun altını çizerek, 2017 yılında Irak’a 2.7 milyar dolarlık gıda ihracatı yapıldığını ve Irak’ın yaklaşık 11 milyar dolarlık toplam gıda ihracatında yüzde 25 pay alarak ilk sırada yer aldığını vurguladı.

En önemli pazarda etkinliklerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Yamanyılmaz, "Bu amaç için ülkemizin gıda ihracatçıları ile Iraklı alıcıları buluşturmaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Heyetimizi, nüfus olarak Irak’ın en büyük ikinci şehri ve tek liman kenti olan Basra’ya gerçekleştirmeye karar verdik. Basra’nın Irak içinde ayrı bir yeri var. Bir ticaret şehri olan Basra, ülkeye gelen ürünlerin Kerbela, Necef gibi şehirlere dağıtımının yapıldığı kent. Gıda sektörümüz için büyük öneme sahip Irak’ın en önemli ticari şehirlerinden olan, büyük alıcıların bulunduğu Basra’da tüm gıda sektörlerimize yönelik düzenleyeceğimiz ticaret heyetinde, ihracatçılarımızı Irak’ın gıda ithalatçıları ile bir araya getirip ikili iş anlaşmaları yapmalarını temenni ediyoruz” dedi.

10-12 Mart tarihlerinde Türkiye’deki tüm gıda ihracatçılarının katılımını beklediklerini ifade eden Yamanyılmaz, en çok ihraç edilen ürün gruplarının hububat, kanatlı sektörü ve yağlı tohumlar, en çok ihraç edilen ilk 5 ürünün ise un, kanatlı eti, yumurta, ayçiçek yağı ve bisküvi ve gofret olduğunu belirtti.