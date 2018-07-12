2 yaşındaki Hasan’a umut arayışı

Mersin’in Erdemli ilçesinde lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Hasan Dölek için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Hasan Dölek için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Bağışlanan kök hücreler sadece Hasan için değil bağış bekleyen bütün hastalar için umut olacak.

Erdemli’de kol, ayak ve göz çevresindeki şişlikler nedeniyle götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Hasan Dölek için Kızılay ve Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. İlk bağışçılar nöbetten çıkan itfaiye erleri olurken, birçok kurumun personellerinin tamamı da kampanyaya destek verdi. Konuyla ilgili bilgi veren 2 yaşındaki Hasan Dölek’in babası veteriner hekim Hüseyin Dölek, "24 Haziran günü çocuğumuzun el ve ayaklarında hafif şişkinlik, göz çevresinde şişkinlik meydana geldi. Fark eder etmez hemen üniversite hastanesine götürdüm. 2 gün serviste yattıktan sonra yoğun bakıma aldılar. Bütün testleri yaptılar" dedi.

Hastalığın nadir görülen bir hastalık olduğunun kendisine aktarıldığını ifade eden Dölek, "Daha çok erişkinlerde görülen, milyonda bir çocuklarda görülen bir hastalık olduğunu söyledi hocamız. Kesin tedavisinin ilik nakliyle olacağını ve acil ilik nakli olacağını, nakil bekleyen diğer hastalardan farklı olduğunu, uygun doku arandığını söyledi. Hocamız da elinden geleni yapıyor. Akrabalarımızda da tarama yapıldı, uygun nakil bulamadık" diye konuştu.

Bütün hastalara umut olacak

Son olarak Kızılay’a başvurduklarını ifade eden Dölek, "Kızılay da bir kampanya yapılabileceğini haber verdi. Biz de kampanyayı başlattık. Kampanyanın sadece benim çocuğuma değil ilik nakli bekleyen hastalara umut ışığı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkeslere de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Nöbetten çıkan ve kampanyaya katılan itfaiye erleri ise, bağışçı olmaktan mutlu olduklarını belirterek, doğru kişinin kendileri olması halinde bu mutluluğun katlanacağını dile getirdi.

Personellerinin tamamının kampanyaya katıldığını anlatan Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yıldız ise, "Tüm personelimizle buradayız. Yapmış olduğumuz bağış neticesinde umarız uyumlu bir sonuç çıkar ve genç kardeşimiz sağlığına kavuşur. Temennimiz budur" dedi.

2 yaşındaki Hasan Dölek’in tedavisinin annesi Firdevs Dölek refakatinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüğü öğrenilirken, kampanya ilçenin farklı noktalarında da devam ettirilecek.