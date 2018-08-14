Mardinli hububatçılar devletin arkasında

MARDİN (İHA) – Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, ABD’nin Türkiye’ye karşı ekonomik savaş başlatmasının beklenen bir durum olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye karşı dik duruşunun sonuna kadar arkasında durulması gerektiğini söyledi.

MARDİN (İHA) – Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, ABD’nin Türkiye’ye karşı ekonomik savaş başlatmasının beklenen bir durum olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye karşı dik duruşunun sonuna kadar arkasında durulması gerektiğini söyledi.

Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, binlerce dönüm bereketli Mezopotamya Ovasında ekilen ürünlerin tüm ülkenin geçimini sağlayabilecek boyutta olduğunu ve buna bağlı olarak hükümetin faiz lobisine izin vermeden ABD karşında dimdik duruşunun arkasında olduklarını ifade etti. Öter, her şeyin bugün gün yüzüne çıktığını belirterek, “ABD, istediği şekilde Ortadoğu’da siyasi dayatmaları uygulayamamasından dolayı acımasız bir şekilde ekonomi silahıyla saldırmaktadır. Artık savaşlar ne yazık ki er meydanlarında değil kirli parayla saldırı şeklinde oluyor. Karşılığı olmayan bir dolar. Dünyada karşılığı olmadan bir para bugün ekonomimizi tehdit edebiliyor. Önemli olan ülkemizin ekonomik istikrarıdır, geleceğidir” dedi.

“Faiz fırsatçılarına hükümetimiz dikkat etsin”

Faiz fırsatçıların dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öter, “Pusudalar. Pirinç ve çay gibi ürünleri marketlerde fırsatçıların raflardan indirdiğine şahit oluyoruz. Bazı alışveriş merkezlerinde dışarıdan gelen ürünlerin bir kısmının etiketini değiştirmişler. Hatta bazıları raflarda bir kısım ürünleri indirmişler. Bunlara fırsat vermemek için acilen hükümetin önlem alması gerekiyor. Denetimleri bu yönde sıklaştırmaları gerekiyor. Fırsatçılara meydan vermemek gerekiyor. Bugün birileri ülkemizi yakmak istiyor. Biz de bu ateşin içinde ganimet toplamaya kalkarsak bence bu fikirde olanlar cahildir, büyük bir gaflet ve ihanet içindedirler” diye konuştu.

“Üretimi arttırmak için sahada çiftçi desteklenmeli”

Dünyanın en bereketli, en verimli ve kaliteli topraklarına sahipken ne yazık ki tahıl ve baklagiller gibi ürünlerin ithal edilir duruma geldiğini aktaran Öter, şunları kaydetti:

“Dövizimiz dışarı çıkıyordu. Bugün mısırımız, buğdayımız, barbunyamız bütün ürünlerimiz topraklarımızda yeteri kadar üretiliyor. Dünyanın bir tarım ülkesiydik ama bunların hepsini bir kaç tane ithalat lobisi yüzünden azalttık. Bunlara kapı açılsın diye gümrük duvarları indirildi ve bu ürünleri ithal ettiler. Tarımımız çok güçlüdür ve üretimi arttırmak için sahada çiftçiyi desteklenmeli. 4 kez üst üste organize sanayi bölgesi en çok un ihracatı ödülü aldı. Kendi ürettiğimiz ile idare edeceğiz. Amerika birkaç gün daha oynayacak biz de dolar almayacağız ne olacak sanki kendi ülkemizde üretilenle idare edeceğiz. Mesele papaz meselesi değil. Devlet papazı salsa başka istekleri devamında getirecekler. Çünkü Amerika’ya taviz verenin sonu gelmiştir. Saddam da taviz verdi ama ne oldu Müslümanların onurunu ayakları altına aldı. Ümmete saldırı yaptı. Biz bu süreci el ele atlatacağız. Bunu da aşacağız panik yapmanın bir anlamı yok.”