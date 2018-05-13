Mardin’de yıldırım çarpan çoban ağır yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 çoban ağır yaralandı, 12 hayvan telef oldu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 çoban ağır yaralandı, 12 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’e bağlı Mazıdağı ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde merada hayvan otlatan İslam Öztemel isimli çoban, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı çobana yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Öztemel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda 12 hayvan da telef oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.