Kızıltepe’de yetişen doğal incir tezgahtaki yerini aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğal ortamda yetiştirilen incir büyük ilgi görüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğal ortamda yetiştirilen incir büyük ilgi görüyor.

Kızıltepe ilçesi Yeşil Gurs Vadisi’nde doğal ortamda yetiştirilen incir ağaçları, ağustos ayıyla beraber meyve vermeye başladı. İncir tezgahlardaki yerini alırken, satıcılarının da yüzünü güldürdü. Etrafı dağlarla çevrili olan ve 16 mahalleden oluşan vadide yetişen doğal incirin kilogram fiyatı 4 TL’den başlıyor.

Market işletmecisi Hasan Yalçınkaya, incirin bu yıl bol ve bereketli olduğunu belirterek, “Satışlarımız da iyi. Kimi reçel yapımında kullanıyor kimi de kışın tüketmek için kurutuyor” dedi.